Superati i livelli massimi, bloccati i conferimenti Aral nella discarica di Solero

PROVINCIA - Nella mattinata di oggi, venerdì 27, è stato, amministratore unico di ARAL spa,, il, servizio Gestione Rifiuti, della Provincia di Alessandria, con cui si contesta ilLa Provincia di Alessandria ha quindi richiesto il, precedentemente autorizzati con determina dirigenziale,e concedendo ad ARAL spa il termine di“Mi preme prima di tutto sottolineare cheed ARAL era in attesa della realizzazione della nuova vasca che avrebbe consentito lo spostamento dei rifiuti in eccesso – ha spiegato l’assessore all’Ambiente del Comune di Alessandria, Paolo Borasio -. I fondi per la realizzazione erano già stati stanziati dal Comune di Alessandria, nello scorso dicembre, a seguito delle difficoltà economico-finanziarie dell’azienda derivanti dalle note vicende giudiziarie dello scorso luglio. La partecipata aveva già effettuato, inoltre, di recente, la gara per l’affidamento dei lavori”.“A fronte di questo provvedimento – ha continuato Borasio - mi sono subito attivato, congiuntamente aled al, peral problema dell’emergenza rifiuti che si è verificata, convocando d’urgenza unaed i referenti tecnici diDel fatto sarebbe già stata informata anche la: "A questo incontro, avvenuto in mattinata, è seguito un ulteriore approfondimento, nel primo pomeriggio, cui hanno preso parte anche iche hanno manifestato la propria, ovviamente a titolo temporaneo. Questa soluzione viene praticata nell’attesa della realizzazione già prevista dell’ulteriore vasca di conferimento nella discarica di Solero"."Voglio precisare - continua Borasio - che questa Amministrazione, nonostante tutto quello che è accaduto e che accade,, che si troverà in ulteriore difficoltà per quanto occorso, dovendo interrompere il flusso del conferimento dei rifiuti, non solo da parte dei Comuni soci, ma anche da parte di AMIU Genova su cui si basavano le principali entrate finanziarie della società.che avrebbe una ricaduta negativa notevole su altre realtà del tessuto economico alessandrino perché a cascata determinerebbe il fallimento di altre aziende collegate e creditrici della medesima., che a fianco dell’Amministrazione comunale, ha profuso ogni sforzo possibile in questo momento così delicato ed ovviamente la società S.R.T. che ha dimostrato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che la collaborazione fra Enti ed Istituzioni del territorio sia quanto mai importante nei momenti emergenziali a tutela del bene comune”.