Stefano Bellotti, addio al contadino-filosofo pioniere del vino naturale

NOVI LIGURE –che col tempo era riuscita a fiaccare anche uno spirito indomito come il suo. Per il mondo del vino si tratta di una perdita enorme: i messaggi di cordoglio per la sua morte sono scritti in italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo… A dimostrazione di quanto il suo impegno nell’agricoltura biologica e nella viticoltura biodinamica avevano lasciato il segno.. Diventa referente italiano dell’associazione Renaissance des Appellations e nel 2004 era anche finito tra i protagonisti di un docufilm, “Resistenza naturale” di Jonathan Nossiter: Bellotti era l’emblema dei viticoltori che non si sono piegati alla standardizzazione e hanno uno stretto legame con la terra che coltivano.: è il necrologio che per lui ha scritto i colleghi di Triple A, il movimento Agricoltori Artigiani Artisti che il viticoltore novese aveva contribuito a fondare.Cascina degli Ulivi è di proprietà della famiglia Bellotti dagli anni Trenta. Di origini genovesi, poi trapiantato ad Acqui Terme,, medico, che la mandava avanti per passione e per rifuggire dalla città. Bellotti inizia a coltivare uva ma Cascina degli Ulivi va oltre il vino, il tipo di azienda che Stefano intende plasmare è differente e insieme al vigneto infatti convivono campi a seminativo, boschi, frutteti.Diventa ben presto pioniere del vino naturale e non abbandonerà mai più questa filosofia esistenziale, prima ancora che aziendale. Un amico sui social ha pubblicato una foto di Stefano in sua memoria: in mano ha una vanga, le dita sono callose, graffiate, sporche di fango, il maglione è consunto e sfilacciato.Le foto in questa pagina sono di: Triple A, Dana B. Frank, Roman Pawar, Marcio Morelli.