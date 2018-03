Spaccata al Cristo, furto al centro anziani

RONACA - Si sono introdotti nella notte, probabilmente tra le 2 e le 4, rompendo una finestra.che nella mattinata di oggi, venerdì, ha eseguito i primi sopralluoghi per tentare di risalire all'identità del ladro (o dei ladri) che nella notte si sono. Il luogo è utilizzato soprattutto come punto di ritrovo per gli anziani e per le attività di alcune associazioni.I ladri avrebbero tentato di entrare negli uffici ma, non riuscendoci, si sono introdotti nella cucina e nella sala da ballo, rovesciando e rompendo ciò che hanno trovato sul cammino.Il bilancio del furto è comunque pesante per il Centro: sono stati portati via coltelli e bottiglie, un televisore, l'amplificatore e denaro per 40 euro.La Polizia ha acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza dalle quali potrebbero arrivare indizi utili alle indagini.