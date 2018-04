Si ribalta il trattore: muore un uomo di 64 anni

CRONACA – Un uomo di 64 anni, Mauro Pareto, residente a Prasco, ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina, sabato, intorno alle 11,30. L'uomo era alla guida di un trattore in un suo terreno nel territorio di Cremolino al confine con Prasco quando il mezzo si è ribaltato. L'uomo è stato sbalzato fuori ed è stato travolto dal trattore. CRONACA – Un uomo di 64 anni, Mauro Pareto, residente a Prasco, ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina, sabato, intorno alle 11,30. L'uomo era alla guida di un trattore in un suo terreno nel territorio di Cremolino al confine con Prasco quando il mezzo si è ribaltato. L'uomo è stato sbalzato fuori ed è stato travolto dal trattore.

Purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e i Carabineri per gli accertamenti.