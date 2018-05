Scoperte a rubare reagiscono con calci e pugni: due ragazzine arrestate

SERRAVALLE SCRIVIA – Due ragazzine sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria., tanto che sono dovuti arrivare i carabinieri.L’intervento delle forze dell’ordine ha dissuaso le ragazze dall’atteggiamento violento, ma solo in parte. Infatti alla vista dei militari le due ragazze non si sono comportate in maniera collaborativa.Condotte presso il Centro di Prima Accoglienza di Torino, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida dell’arresto.