Scontro tra auto e un autotreno sulla 35 bis dei Giovi

CRONACA - Scontro tra un'auto ed un autotreno. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto, una Panda, sarebbe stata urtata su un lato dall'autotreno, finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, con i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I vigili hanno estratto gli occupanti dell'auto rimasti incastrati all'interno. Fortunatamente non hanno riportato gravi ferite.