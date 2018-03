Scappa dopo l'incidente, i danni al paraurti incastrano l'automobilista

TORTONA - Una donna scappata dopo aver investito un motociclista è stata rntracciata e denunciata per lesioni, fuga ed omissione di soccorso.E' stata la Polizia Stradale a rintracciare l'automobilista, una 57enne stazzanese, B. D, che comunque nega l'addebito.Ma secondo gli agenti le tracce di paraurti sul luogo dell'impatto e i pezzi mancanti dalla Panda della donna sarebbero 'compatibili'.L'incidente è avvenuto alle 19:30 di domenica 25 marzo, sulla provinciale.125. Sul posto c'era solo un motociclista 18enne che lamentava di esser stato investito poco prima da una donna con cui aveva litigato per una mancata precedenza.L'automobilista poi se n'era andata senza prestare soccorso al centauro, giudicato guaribile dalle lesioni in una quindicina di giorni.