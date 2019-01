OVADA - Sarebbe di un uomo di 65 anni di Ovada il cadavere ritrovato poco dopo le 13.00 in un terreno ai lati dell'ex statale 456 del Turchino alle porte della città subito dopo la rotonda del casello dell'autostrada A26 in direzione Rossiglione. Sul posto i Carabinieri di Acqui e Ovada per i primi rilievi. Ancora ignote le cause del decesso. Sul posto anche il medico legale. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO