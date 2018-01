Niente treni per Milano? "Andiamoci in pullman"

NOVI LIGURE –L’Apn, l’associazione dei pendolari novesi, ha infatti proposto all’Agenzia per la mobilità della Regione Piemonte di istituire un collegamento via autobus con il capoluogo lombardo. Un modo per attutire le conseguenze negative dellaIeri, martedì 16 gennaio, i tecnici dell’Agenzia regionale si sono incontrati a Palazzo Pallavicini con i rappresentanti dei pendolari. Pernigotti ha proposto l’istituzione di una coppia di bus che colleghino direttamente la città con Milano (ora i pendolari della zona di Novi devono andare in pullman fino a Tortona, da dove prendono il treno).. «Faremo un sondaggio per stimare quanti potrebbero essere gli utenti», dice Pernigotti.. L’Apn, insieme ad AssoUtenti, ha pronto un dossier che entra nel merito del problema e che sarà presentato nel corso di un prossimo incontro a Torino. Intanto, nel giro di qualche settimana il presidente dell’Apn chiamerà a raccolta i pendolari per la prima assemblea del 2018.