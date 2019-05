Primi allontanamenti dai giardini dopo l'ordinanza anti ubriachi

ALESSANDRIA - Controllo interforze ai giradini della stazione, che significa un pattugliamento intensivo tra Polizie Locale e di Stato, Guardia di Finanza e Nuclei Speciali per la prevenzione e contrasto delle diverse forme di criminalità. Inutile negarlo, i controlli si sono intensificati con l'attenzione mediatica sullo spaccio ai giardini, in ogni ora del giorno e della notte. ALESSANDRIA - Controllo interforze ai giradini della stazione, che significa un pattugliamento intensivo tra Polizie Locale e di Stato, Guardia di Finanza e Nuclei Speciali per la prevenzione e contrasto delle diverse forme di criminalità. Inutile negarlo, i controlli si sono intensificati con l'attenzione mediatica sullo spaccio ai giardini, in ogni ora del giorno e della notte.



Nell’arco delle due settimane del servizio sono stati effettuati svariati posti di controllo in prossimità di dette aree cittadine.



In totale sono stati identificate 233 persone di cui 74 con precedenti di polizia e 152 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 28 veicoli e 2 esercizi pubblici.

Nell’ambito del servizio sono stati emessi 3 ordini di allontanamento per le condotte di manifesta ubriachezza ed accattonaggio molesto. Sono stati denunciati 3 soggetti per la violazione dell’obbligo di allontanamento del Questore, una persona per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno, 1 per porto abusivo di armi, 2 per possesso di sostanza stupefacente.

Inoltre, sono stati emessi 2 verbali di invito davanti all’autorità al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Sequestrati 3,6 grammi tipo marijuana. 3 i decreti di esclusione dalle misure di accoglienza della Prefettura di Alessandria.