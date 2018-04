CRONACA - E' stato trovato dopo senza vita, nel bagno della sua abitazione, il corpo di un uomo di 80 anni, residente in via Galileo Ferraris. Secondo una prima analisi, l'anziano era deceduto da diverse settimane ma nessuno se ne era accorto.A dare l'allame sono stati i vicini, insospettiti dal lungo silenzio. Sul posto, insieme alla polizia municipale, sono intervenuti i vigili del fuoco.L'uomo viveva solo e probabilmente non aveva parenti prossimi. Sarebbe morto a causa di un malore.