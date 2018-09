Nubifragio in città, s'allaga il sottopasso di via Verdi

NOVI LIGURE – Una cellula temporalesca ha interessato questo pomeriggio il territorio del novese e in particolare Novi Ligure e la valle Scrivia. Le centraline dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente,, per lo più concentrati in appena un'ora.: 24,8 i millimetri di pioggia ai piani diLigure, a 1.245 metri sul livello del mare; 23,2 millimetri al Bric Berton, nell'acquese, 21,2 ae 19 a, in val Lemme.: a Gavi, sempre secondo i dati registrati dalle centraline meteo di Arpa, sono arrivati appena 2 millimetri di pioggia. Meno ancora a Basaluzzo: un solo millimetro., tra via Verdi e piazza XX Settembre. La situazione è tornata alla normalità quando la precipitazione è scesa di intensità.Foto: Paolo S. (Facebook).