Muore sotto una catasta di legno: tragedia a Ovada

Un tragico incidente quello in cui nel pomeriggio di oggi ha perso la vita M. O. 69 anni abitante in frazione Costa ad Ovada. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri sul posto l'uomo è rimasto schiacciato da un pesante carico di legna che gli si sarebbe rovesciato addosso da un rimorchio all'interno del giardino della sua abituazione. La causa di quanto accaduto sarebbe da ricercarsi

Sul posto sono subito intervenuti gli abitanti delle zone limitrofe per un disperato tentativo di liberare la vittima. Successivamente i Vigili del Fuoco e gli addetti del servizio 118 per un inutile tentativo di rianimazione. La vittima era molto conosciuta per essere stato per tanti anni bibliotecario e attivo in politica come segretario della sezione del Partico Comunista del Borgo. Di recente aveva speso la sua attività in particolar modo a favore del circolo Arci della frazione oltre Orba.

OVADA -