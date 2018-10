Maltempo, torna l'allerta arancione: attese altre forti precipitazioni

ALESSANDRIA – Torna l'allerta meteo "arancione" su buona parte del Piemonte per piogge, temporali e vento. L'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha diramato alle 13.00 di oggi, mercoledì 31 ottobre, un. «I fenomeni meteorologici più intensi – fa sapere l'Arpa – sono attesi fino alle ore centrali di domani, giovedì 1° novembre».. «È stata emessa l’allerta arancione sulle zone settentrionali, nordoccidentali e meridionali della regione per innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua con possibili esondazioni e attivazione di fenomeni franosi. Allerta gialla sul resto del territorio con possibili allagamenti e isolate frane superficiali», spiegano i tecnici dell'Arpa. Dalla tarda mattinata di domani è atteso un esaurimento delle precipitazioni a partire dal cuneese e un miglioramento più generalizzato nel corso del pomeriggio, con un». Per venerdì 2 novembre le previsioni parlano di precipitazioni deboli sparse sul basso Piemonte a partire dalla serata.Immagine: le piene attese nelle prossime 36 ore (Arpa Piemonte).