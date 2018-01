Lite al centro commerciale, spunta un coltello in mezzo alla gente

CASALE MONFERRATO - Era pronto a farsi giustizia da solo, e a difendersi dal ragazzo più grande, con cui aveva avuto un diverbio. Un 14enne non ha esitato ad estrarre un coltello con lama lunga undici centimetri e a puntarla in direzione di un 18enne. Il fatto ha destato particolarmente scalpore perché avvenuto - venerdì 26 gennaio - all'interno di un centro commerciale.L'arma era nella giacca, con tutta probabilità portata da casa. Il gesto è stato visto da numerose persone che, allarmate, hanno chiamato i carabinieri.Una 'gazzella' della Radiomobile è arrivata in pochissimo tempo, portando tutti e due in caserma. Data la presenza di minorenni, sono stati convocati anche i genitori.Il 14enne è stato denunciato per minaccia e porto abusivo d'armi