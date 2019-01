Incidente a Spinetta, un ferito grave

CRONACA - Grave incidente. In uno scontro tra due automobili, avvenuto prima del cavalcavia, in uscita da Alessandria, sono rimaste coinvolte tre persone, una delle quali è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.Altre due persone, tra cui un bambino di 6 anni, sono state ricoverate per accertamenti; le loro condizioni non sono apparse gravi. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente.(nella foto immagine generica)