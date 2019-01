Ferrovie, al via il piano neve: cancellati treni ad Alessandria, Novi, Arquata e Tortona

NOVI LIGURE –che prevede la cancellazione del 30 per cento dei treni in Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Tra le linee interessate, la Genova-Busalla-Tortona, la Genova-Ovada-Acqui e la Genova-Arquata-Alessandria-Torino.2175 (partenza ore 8.30), 2185 (12.25), 2191 (16.25) e 2193 (18.25). In direzione inversa, Genova-Milano, cancellati i treni 2180 (partenza alle 5.31), 2186 (13.36), 2192 (17.44). Cancellati tutti i convogli regionali Genova-Busalla e viceversa.21133 (partenza ore 4.10) e 21135 (5.31) e Genova-Novi 21164 (partenza ore 19.50) e 21168 (20.55).i treni 2504 (delle ore 7.21), 2508 (9.30), 2514 (12.21), 2518 (14.21), 2522 (16.21), 2526 (18.21). In direzione inversi, soppressi nella tratta Alessandria-Genova i treni 2503 (partenza da Torino alle 6.30), 2507 (8.20), 2513 (11.30), 2517 (13.30) e 2521 (15.30).6112 delle 8.38, 6114 (12.38), 6116 (14.40), 6122 (20.40). In direzione opposta, soppressi i treni 6113 delle 7.55, 6115 (12.00), 6117 (13.55) e 6121 (19.55).