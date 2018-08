Alessandria

E-mail truffaldine da fantomatico ufficio tributi, Lumiera: "Richieste false, non aprite i file!"

“Il Comune di Alessandria - ha precisato l’assessore alle Entrate Tributarie, Cinzia Lumiera - non ha inviato via e-mail moduli o richieste di pagamento. Voglio sottolineare che queste richieste sono false ed invito gli utenti a denunciarle ed a non procedere all’apertura del file"