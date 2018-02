Operazione Stelvio, i carabinieri stroncano traffico internazionale di droga

NOVI LIGURE –“Operazione Stelvio” l’hanno chiamata i militari dell’Arma, perché la base del sodalizio criminale si trovava nei pressi dell’omonimo bar in via Verdi, a Novi (il locale non risulta coinvolto). Le manette sono scattate per Hicham Attari (37 anni), Elarbi Moulim (40), Mohamed Jarmouni (27), Hayder Aissaoui (24) ed Elarbi El Gourch (23). A un sesto magrebino, Said Rachek, 40 anni, è stato notificato l’ordine di divieto di dimora in città.L’esecuzione di queste sei misure cautelari segue a poca distanza di tempo quelle eseguite per analoghi reati a carico delle: Rachid Fettami (30 anni), Brahim Kaabar (31), Imad Dahane (25) e Samiha Aitzaina (22).In contemporanea con i fermi sono state eseguite decine di perquisizioni nei confronti di altri indagati., per varie ipotesi di reato relative al traffico di sostanze stupefacenti nelle piazze novesi e alessandrine.L’operazione antidroga “Stelvio” è stata lunga e articolata: i carabinieri sono riusciti a raccogliere un numero consistente di prove con, sequestri nonché una serie di arresti effettuati in flagranza da cui hanno avuto origine procedimenti paralleli., per la distribuzione al dettaglio della droga, che veniva acquistata in quantitativi importanti da fornitori collocati nel milanese e in altre province lombarde. Gli indagati, infatti, trattavano grossi volumi di droga, vantando la conoscenza di personaggi di evidente spessore criminale di origine magrebina e albanese e godendo di, territorio di provenienza di ingenti trasporti di stupefacente, specialmente hashish (i carabinieri nel corso degli ultimi due anni ne hanno sequestrato quasi otto quintali).criminale legati al traffico internazionale di stupefacenti e di organizzare tutta l’attività di approvvigionamento della droga.[a sinistra nella foto]e si occupava dei “grossi carichi” (non a caso è stato arrestatato mentre trasportava 60 chili di hashish)., gestendo i contatti con alcuni connazionali.[a destra nella foto],, ossia veniva utilizzato per le consegne ai vari acquirenti.L’organizzazione criminale era ben strutturata. La droga arrivava dalla Spagna e veniva poi spacciata in Piemonte.Immagini: fotogrammi tratti dalle riprese dei carabinieri.