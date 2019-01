Dopo la neve preoccupano gelo e ghiaccio

OVADA - Scuole chiuse in tutto l’Ovadese. Se la neve caduta nella giornata di ieri è già un ricordo preoccupa l’abbassamento della temperatura già registrato e indicato dalla previsioni del tempo di Arpa come la tendenza nelle prossime ore. E così un vertice tra i sindaci dei sedici paesi della zona ha decretato la chiusura precauzionale di tutti gli istituti di Ovada e dei plessi del compresivo di Molare che raccoglie le scuole dei paesi.dal capoluogo ligure sono invece stati cancellati i treni delle 6.05 e delle 7.05. La situazione dovrebbe andare a normalizzarsi el corso della giornata. Giornata di disagi sulle principali arterie proviciali, viabilità a singhiozzo a causa della neve. A Morsasco un pullman dell’Arfea con 40 bambini a bordo è uscito di strada, per fortuna senza conseguenze.