Automobilisti col piede pesante, più che raddoppiate le sanzioni

NOVI LIGURE –(erano 156 nel 2017, sono diventate 383 nel 2018). Il dato emerge dalla relazione annuale sull’attività della polizia municipale, presentata la scorsa settimana dal comandante Armando Caruso. «L’alta velocità e la distrazione provocata dai telefonini sono i due fattori più critici», ha detto Caruso.. Complessivamente, le sanzioni rilevate lo scorso anno da parte degli agenti novesi sono state 7.337 per un importo complessivo di 439 mila euro (finora ne sono stati incassati 284 mila). Rispetto al trend degli anni precedenti, diminuisce il numero di violazioni all’obbligo di assicurazione, che passano da 25 a 11. Meno anche le patenti ritirate: 20 contro 39.I controlli messi in atto in orario notturno sono stati 95 (in media uno ogni quattro giorni). Fondamentale anche la collaborazione con le altre forze dell’ordine, con l’associazione dei Carabinieri in congedo (1.691 le ore di servizio svolte dai volontari) e con la Protezione civile comunale. E per insegnare ai più giovani l’importanza di una guida sicura e senza distrazioni, i civich sono stati impegnati nei corsi di educazione stradale che hanno coinvolto 14 istituti scolastici e ben 1.948 alunni.Nella ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani, il comandante Caruso ha voluto ricordare le più importanti operazioni dell’anno e il sindaco Rocchino Muliere ha