Arrestato un 47enne: foto pedopornografiche via chat

ALESSANDRIA - Un 47enne della provincia di Alessandria - per ora le informazioni sono ancora sommarie-è stato arrestato dalla polizia postale nell'ambito di una vasta operazione contro la pedopornografia online. Le indagini sono partite in Veneto ed hanno interessato praticamente tutta Italia, con perquisizione eseguiti nelle province di Venezia, Verona, Vicenza, Roma, Bari, Agrigento, Cremona, Alessandria, Pescara. Dieci persone sono state identificate. Le indagini sono partite dall'informazione che un gruppo di persone si scambiasse matertiale vietato sulla chat di messaggistica Kik.Le attività di perquisizione, anche informatica, effettuate dal personale della Specialità e coordinate dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, hanno fornito riscontri ampiamente positivi, consentendo di appurare il coinvolgimento di gran parte delle persone individuate nel corso delle indagini.Viste le prove trovate su dispositivi elettronici è stato arrestato un 22enne del vicentino e il 47enne, appunto. Al termine dell'attività è stato posto sotto sequestro un cospicuo numero di dispositivi informatici utilizzati dai soggetti per l'archiviazione e la veicolazione dei files immagine e video di natura pedopornografica.