Arquata-Tortona, ferrovia in tilt: ritardi oltre 100 minuti

ARQUATA SCRIVIA –. Il traffico è rimasto sospeso per quasi due ore, dalle tre del pomeriggio di oggi, martedì 30 ottobre, alle 16.45, nella tratta compresa tra Arquata Scrivia e Tortona. Attualmente si viaggia su un solo binario, a senso unico alternato, e i disagi per i pendolari dunque si faranno ancora sentire. Le ferrovie riferiscono che lo stop ai treni è stato causato da «un inconveniente alla linea elettrica di alimentazione».IlMilano-Albenga ha accumulato 109 minuti di ritardo; 179 minuti di ritardo per l'Taggia-Milano, 105 per l'Milano-LaSpezia, 93 per l'Milano-Marsiglia, 70 per l'Milano-Livorno, 49 per l'Marsiglia-Milano, 35 per l'Livorno-Milano e 27 per ilMilano-Genova. Cancellato ilPiacenza-Genova nel tratto da Voghera al capoluogo ligure.