Alunni prendono di mira l'insegnate, “puntiti” con un mese la sospensione e l'obbligo di pulire i cestini

CRONACA – Se la relazione confermerà quanto trapelato fino ad oggi, si tratterebbe di un atto che va anche ben oltre il “bullismo”, di per sé comportamento già grave e deprecabile. La vittima, questa volta, non è un compagno o un coetaneo del “branco”,. Il fatto si è verificatoin una classe prima dell'istituto tecnico Leonardo da Vinci di Alessandria dove una insegnante supplente è stataLa donna ha difficoltà motorie e si è trovata bloccata alla sedia dietro la cattedra. Che sia stataè ancora da appurare. Quel che invece pare certo è che l'insegnante sia divenuta oggetto dello scherno dei ragazzi, tutti tra i 14 e i 15 anni, i quali hanno iniziato a tirare contro la professoressa palline di carta. Sarebbe stato sferrato anche qualche calcio, ma anche questo resta da accertare. La scena è stata comunque. Non sarebbe stato postato su internet perchè nel frattempo. Sentito il gran baccano si sarebbe affacciato all'aula ed avrebbe chiamato il personale Ata, il quale a sua volta ha avvisato il dirigente o il facente funzione.Nei giorni immediatamente successivi, il dirigente avrebbe poi indetto una riunione del consiglio di classe e sono stati avvisati tutti i genitori degli alunni. La sanzione applicata è stata la sospensione di un mese, ma con obbligo di frequenza, e la “condanna” a svuotare, sempre per lo stesso periodo i cestini dell'intero Istituto.“L'ho appreso anche io dai giornali, non ne sapevo nulla”, dice il. “Ho preso contatti con il dirigente che si è impegnato a fare unaa breve. Solo quando avrò letto nero su bianco potrò farmi un'idea di quanto successo”.La scelta della sanzione rientra tra le facoltà degli organi di istituto. Ma se ci fossero gli estremi per una violazione di legge (lesioni personali, ad esempio) potrebbe partire una inchiesta da parte della procura dai minori., conferma Calcagno.Avrebbe dovuto partire dalla scuola la segnalazione? Anche su questo punto il dirigente provinciale attende la relazione, prima di pronunciarsi. L'ufficio scolastico (ex provveditorato) è da tempo in prima linea nellaSono stati attivati progetti, anche al Vinci, ed incontri con esperti del settore. “Proprio l'istituto Vinci ha presentato per un concorso regionale un lavoro che ha ottenuto il plauso generale”, conferma Calcagno. “Mi sento da un lato demotivato, dall'altro confortato dal fatto che occorre andare avanti con questi progetti e queste attività educative”. In fin dei conti, a fermare il branco è stato proprio uno studente. Un piccolo segnale di speranza e di umanità.