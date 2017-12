Allertati per una lite, scovano coltivazione di marijuana

CRONACA - Nel tardo pomeriggio del 23 dicembre scorso, le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono state inviate a Mandrogne - frazione di Alessandria - dove un uomo e una donna stavano discutendo animatamente fuori da un'auto posteggiata in una strada della frazione.Ad allertare gli agenti una segnalazione anonima giunta al 113.Giunti sul posto, gli operatori hanno trovato un’utilitaria, regolarmente chiusa, ma posteggiata in malo modo a bordo strada, tanto da far presagire che la medesima fosse stata parcheggiata frettolosamente in quel luogo.In considerazione del tipo di segnalazione ricevuta e non trovando persone nel luogo in questione, gli agenti hanno controllato la zona circostante alla ricerca dell'uomo e della donna segnalati. Gli operatori hanno, così, sentito provenire grida da un palazzo vicino a dove era parcheggiata l'auto. Entrando nel cortile del condominio, il vociare era ancora più forte - poichè il citofono condominiale era stato lasciato inavvertitamente attivo - ma non consentiva agli agenti di capire chi fossero le persone coinvolte nè il quale appartamento si trovassero.A consentire agli operatori di individuare l'appartamento è stato un un ragazzo che, in evidente stato di agitazione, stava scendendo precipitosamente le scale, che, fermato e dopo un’iniziale riluttanza, ha indicato l’appartamento da cui lui stesso proveniva e da dove si sentivano le urla.Gli Agenti, entrati nell’appartamento, hanno trovato quatto ragazzi, di cui uno riverso a terra con indosso solo biancheria intima, con evidenti ferite lacerocontuse sanguinanti sul viso ed in evidente stato di alterazione da sostanze alcooliche.I ragazzi presenti, visibilmente agitati, hanno fornito dichiarazioni discordanti su un presunto incidente stradale autonomo occorso al ragazzo sdraiato sul pavimento e sulla loro presenza in loco che, a loro dire, era per prestare assistenza all’infortunato.I Poliziotti quindi, considerato l’atteggiamento omissivo e poco collaborativo dei predetti, hanno deciso di effettuare un veloce sopralluogo delle altre stranze dell’appartamento al fine di escludere la presenza di altre persone.Durante il controllo gli agenti hanno trovato, all'interno di una stanza chiusa a chiave in cui si percepiva distitamente l'odore della marijuana, una struttura composta da un telone cerato dal quale spuntavano delle connessioni elettriche ed a fianco un armadio in materiale plastico.Il giovane infortunato, resosi conto della scoperta fatta dagli operatori di Polizia, ha rivendicato la piena proprietà di quanto presente nell’appartamento di cui era locatario.Completata la perquisizione dell'appartamento gli agenti hanno sequestrato piante di marijuana e tutta la strumentazione necessaria alla coltivazione: termoventilatore, ventola di areazione, kit di luci ed altro.Il giovane, L.W. di 31 anni, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.