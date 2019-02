ALESSANDRIA - Due locali alessandrini sono incappati nelle più classiche delle infrazioni da circolo privato: servire clienti non tesserati e non esporre la documentazione di legge.Il personale della Polizia Amministrativa della Questura di Alessandria e della Polizia Municipale ha contestato al presidente del “Nuovo Circolo Akapulco" in zona Cristo, il divieto di somministrare bevande a persone non tesserate e la mancanza degli strumenti di rilevazione del tasso alcolemico. Inoltre è stata accertata la violazione dell’osservanza sul divieto di fumo e il non aver esposto la tabella, contenente i prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione.