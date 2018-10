'Movimenti' sospetti in aperta campagna, arrestato un 29enne

COSTA VESCOVATO - Un insolito via vai di auto in una zona di campagna, senza negozio o attività aveva destato i sospettidei carabinieri che si sono messi ad osservare più attentamente: la meta era una segheria tra le frazioni Arpicella e Cascina Fossaghello, in cui il falegname Leonardo Bonadeo, 29 anni, lavorava. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di spaccio, a Savona.

COSTA VESCOVATO - Un insolito via vai di auto in una zona di campagna, senza negozio o attività aveva destato i sospettidei carabinieri che si sono messi ad osservare più attentamente: la meta era una segheria tra le frazioni Arpicella e Cascina Fossaghello, in cui il falegname Leonardo Bonadeo, 29 anni, lavorava. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di spaccio, a Savona.

Le perquisizioni personali e della sua abitazione hanno dato esito positivo: oltre mezzo chilo di stupefacente tipo hashish e marijuana, contenuta in comunissimi barattoli per la conserva.



Sono in corso ulteriori indagini per individuare i fornitori ed eventuali complici dell’arrestato.