Novipiù ospite della Mens Sana, in difficoltà ma sempre pericolosa

SIENA - Nuova trasferta per lache(diretta streaming su LNP TV Pass) sarà impegnata nel glorioso PalaEstra nella sfida allaLa Junior arriva forte delle due vittorie consecutive di inizio girone di ritorno, ma consapevole di trovare davanti a sè un avversario che, seppure nella difficoltà, saprà dare filo da torcere ai ragazzi di coach Ferrari.– La, allenata da coacharriva a questa terza giornata di ritorno dopo la sconfitta subita domenica scorsa sul campo della NPC Rieti e desiderosa di invertire il trend che nell’ultimo mese l’ha portata a perdere 6 delle ultime 7 partite. Punta di diamante del roster senese è la guardia angolana. Arrivato quest’estate in Toscana, si sta dimostrando un grandissimo scorer: viaggia infatti a 15.9 punti di media (season high di 28 contro Scafati), ai quali aggiunge 5.8 rimbalzi e 3.1 assist con il 38% da tre punti. Attenzione anche all’ala statunitense. Come Morais, anche lui è alla prima stagione in Toscana, dopo varie esperienze italiane (Legnano e Reggio Calabria). In questa stagione, le sue cifre sono leggermente in discesa rispetto a quelle degli anni scorsi: segna infatti 13.9 punti (rispetto ai 17.2 della scorsa stagione) con 6.9 rimbalzi, ma è mortifero nel tiro da tre punti, dove in stagione viaggia con il 50% di media.- Sono 9 i precedenti tra le due compagini, con Siena che conduce per 6 vittorie a 3. I primi incontri risalgono alla stagione 2011/12, anno della Serie A, quando all’andata la Montepaschi si impose per 88-86 dopo un supplementare (Janning 16) e 76-82 al ritorno (Pierich 17). La scorsa stagione il primo, storico, successo della Junior: 76-66 con 30 punti di Sanders. Al ritorno la seconda vittoria dei rossoblu, 69-71 e ancora 20 punti di Sanders. La partita d’andata di questa stagione ha visto la Novipiù vittoriosa al PalaFerraris 90-60 (Pinkins 21).Le dichiarazioni di- “Sarà una partita difficile come tutte quelle in trasferta; è vero, loro non avranno Poletti ma vengono da una partita molto particolare dove nel secondo tempo hanno avuto grossi problemi difensivi, che può capitare fuori casa, soprattutto in un campo difficile come quello di Rieti. Credo che troveremo una squadra motivata, che davanti al suo pubblico vorrà giocare una partita intensa, come spesso hanno fatto in casa cogliendo anche vittorie importanti. Abbiamo qualche problema fisico, perchè si sono fermati Cattapan, Cesana e Giovara che speriamo però di recuperare per il fine settimana. Ci siamo preparati logicamente con la testa un pochino più felice per le due vittorie consecutive, però stiamo provando a mantenere una buona intensità e fisicità perchè sappiamo che per vincere le partite fuori casa bisogna essere pronti a giocare una partita fisica, di grande intensità e al di là degli aggiustamenti tecnici stiamo provando a costruire questa cosa durante gli allenamenti”.