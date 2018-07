L’arte coreutica e la musica della tradizione popolare chiudono Vignale Monferrato Festival

VIGNALE MONFERRATO - La IV edizione disi chiuderàalle 21 con una grande festa finale che onora il ballo tradizionale: nella piazza del Popolo e presso i Giardini Bassi di Vignale Monferrato, saranno protagonisti l’arte coreutica e la musica della tradizione popolare, elemento fondamentale d’aggregazione sociale oggi come ieri, in molti paesi italiani. Scenderanno in piazza ile ie con loro abitanti, turisti, spettatori del Festival per celebrare la danza come disegno di una comunità. Il concerto sarà preceduto, nel pomeriggio, alle ore 17.00 da unotenuto dal duo Valla-Scurati.Profondamente legati al territorio delle Quattro Province e in particolare a Cegni, paese di Giacomo ed Ernesto Sala (pifferai tra i più importanti del secolo scorso),sono i prosecutori diretti del repertorio musicale tradizionale legato al piffero (oboe popolare) e alla fisarmonica. La loro attività mira a mantenere viva la musica e la cultura di tradizione orale di questa area montana e a stimolarne la diffusione. Nelle zone di diffusione del piffero esiste tuttora un repertorio di danze tradizionali precedenti l’affermazione delle danze di coppia, cui il duo fa riferimento: la giga, l’alessandrina, la monferrina, la piana e La Povera donna, danza arcaica, di morte e resurrezione, legata ai riti del carnevale, con diverse connotazioni rituali e simboliche. Lo stage pomeridiano introdurrà i partecipanti al repertorio dei balli collettivi e figurati riconducibili per la loro struttura bipartita al più ampio corpus delle danze popolari dell’Italia Settentrionale, ma che presentano caratteristiche stilistiche e coreografiche del tutto autonome e originali.L’incontro, nei primi decenni del ‘900, tra queste danze più antiche e i balli di coppia di provenienza “cittadina” (valzer, polca e mazurca) ha dato luogo a un fenomeno di contaminazione che ha portato alla nascita e al diffondersi del cosiddetto “liscio da piffero”, particolare stile esecutivo che ha la sua espressione più emblematica nella “polca a saltini”. L’apprendimento pratico di passi e figure sarà completato da approfondimenti e riflessioni sul contesto socio-culturale del territorio, dalla visione di materiali di ricerca e da cenni su balli ormai non più in uso, su cui è stato possibile raccogliere testimonianze tramite la memoria orale.sono un’ormai storica formazione del folk revival italiano. Il gruppo si è infatti costituito alla metà degli anni ‘70, con l’intento di recuperare e riproporre il patrimonio della tradizione musicale popolare dell’Italia centro-meridionale. I Musicanti hanno perciò svolto ricerche sul campo, soprattutto nel Molise e nel Lazio, che hanno prodotto un’ampia documentazione del repertorio musicale tradizionale. Queste iniziali campagne di registrazione etnofonica si sono poi trasformate in un più generale contatto con la cultura contadina, e quindi in una conoscenza più profonda non solo degli esempi, ma anche dei modi e dei significati dell’espressione musicale all’interno di quella cultura.Vignale Monferrato Festival è un progetto di Piemonte dal Vivo, realizzato grazie al sostegno di Mibact e di Regione Piemonte, con la collaborazione di Torinodanza – Teatro Stabile di Torino e con la partecipazione del Comune di Vignale Monferrato, del Comune di Moncalvo, del Comune di Casale Monferrato e di Orsolina28. L’edizione 2018 è stata realizzata nell’ambito dell’Anno Europeo del patrimonio Culturale 2018 e ha visto il contributo di Fondazione Crt e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e la collaborazione di Moncalvo in Danza. Partner tecnici sono stati Alexala, Consorzio Mondo – Monferrato, Pro Loco di Vignale Monferrato, Welcome Piemonte. Media partner: Danza&Danza, il Monferrato.