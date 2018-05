Grande successo per I PassoCarrabile al Municipale di Casale

CASALE MONFERRATO -Pier Francesco Cervino (voce, clarinetto, percussioni), Nicola Coppola (voce, chitarra) e Luca Naclerio (pianoforte, tastiere) scrittori ed esecutori dello spettacolo, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio nel tempo, dal Medioevo ai giorni nostri, sulla storia della musica cantautorale, passando dal canto gregoriano al pop, attraverso la musica rinascimentale e lo swing.Le canzoni più significative di ogni periodo, brani di Mozart, Lennon, Cremonini e molti altri, sono state eseguite dal vivo dal gruppo ed intervallate da interessanti spiegazioni sulla loro origine e da divertenti gag.“La musica è influenzata dalla cultura del suo tempo, ma diviene essa stessa influenza per la gente che la ascolta” dicono I PassoCarrabile “conoscere le metamorfosi di questa e i suoi temi nei secoli è veramente affascinante”.“Tra le corde del tempo” non è solo musica e parole ma anche danza che, attraverso le coreografie di Giulia Gribaudo e Linda Scarpinato, si fonde con la musica mostrando l’evoluzione di questa, dal balletto classico al Tiptap, rendendo lo spettacolo un’opera eclettica.“Portare il nostro spettacolo” dicono ancora I PassoCarrabile “in uno dei teatri più belli del Piemonte, a distanza di un anno dalla prima messa in scena del prototipo di questo in una libreria Valenzana è qualcosa di bellissimo” prosegue il gruppo “essere accolti ed abbracciati dal caldissimo affetto e partecipazione del pubblico è stata una sensazione meravigliosa”.Lo spettacolo però non è stato solo un momento culturale, ma ha avuto anche ungiornata alla quale hanno partecipato musicalmente I PassoCarrabile, sempre in teatro.Moltissimi i commenti positivi sull’originalità dell’opera e livello dell’esecuzione, tra questi gli apprezzamenti del Maestro Ten. Col. Patrizio Esposito, presente alla serata, dalle autorità locali e dai sindaci e rappresentanze dei comuni di Torino, Valenza, Asti, Terruggia, Volvera e Bassignana.Già impegnati per il loro concerto a Bergamo per il 1 maggio eI PassoCarrabile concludono “Esperienza veramente bellissima, stiamo già organizzando lo spettacolo in altre città a noi care, grazie veramente a tutte le tantissime persone che sono venute e ci hanno donato due ore del loro tempo per ascoltarci”.NOTE:Gruppo musicale/Scrittori dello spettacolo: I PassoCarrabile