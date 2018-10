Frassineto ricorda don Francesco Girino e i caduti della grande guerra

CULTURA - Un evento commemorativo e culturaleche diede i natali acappellano militare morto in battaglia. Sarà l'occasione per ricordare non solo la figura del cappellano, medaglia d'argento al Valor Militare, ma anche degliche pagarono con il contributo più alto, la vita, la loro partecipazione alla guerra.La manifestazione, inserite tra quelle ufficiali proclamate dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, è organizzata dall'associazione "", in occasione del centenario dalla fine della guerra del '15 - '18.Sarà in visita pastorale l'arcivescovo ordinario militare per l’Italia– Generale di Corpo d’Armata.Il programma dell’evento, che ha ottenuto il patrocino di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Frassineto Po e Diocesi di Casale Monferrato, prevede l’ammassamento alle ore 9 in Via San Rocco (ad inizio paese arrivando dalla S.P. Casale-Valenza), il corteo verso il monumento dei caduti per l’alzabandiera, la deposizione della corona e l’esibizione della Fanfara Vallebormida e,alle 10, la celebrazione Eucaristica. Seguiranno i saluti delle autorità.