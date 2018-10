Due pianisti stellari chiudono PianoEchos

CASALE MONFERRATO - Sarà davvero un weekend memorabile quello che chiuderà la quindicesima edizione delalle 21 al Teatro Municipale, il, uno dei più grandi pianisti viventi, al quale nel corso della serata verrà consegnato il Premio “Tasto d’Argento” 2018.alle 17 al Castello, chiusura con un altro grande pianista, il bulgaro, già Premio “Tasto d’Argento” nel 2013.Ivo Pogorelich proporrà un magnifico programma con l’Adagio K. 540 di Mozart, la Sonata di Liszt e gli Studi Sinfonici di Schumann. Prima del concerto, alle 20.30, il noto pianista e musicologo Luca Ciammarughi introdurrà la sua figura di artista geniale e controcorrente.Il recital di Ludmil Angelov è dedicato a Chopin e completa l’integrale iniziata lo scorso anno di tutte le Mazurke e Polacche pubblicate in vita da Chopin, un meraviglioso viaggio nel mondo più poetico e intimamente polacco del grande compositore. PianoEchos è organizzato dall'Associazione San Giacomo e dall'Associazione Ondasonora in collaborazione con Fondazione Piemonte da Vivo, Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo e, per questi due concerti, con il Comune di Casale Monferrato. Per il concerto di Pogorelich ci sono ancora alcuni biglietti disponibili al costo di 15 euro (posto unico); per il concerto di Angelov l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.