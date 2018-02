“La bella addormentata”: a teatro la rilettura di un grande classico

CASALE MONFERRATO - Nuova rilettura di un grande classico,ha come sfondo le strade frenetiche di una metropoli qualsiasi. Qui uno scrittore solitario vive in una stanza segreta, dove coltiva i propri sogni e immagina la sua Aurora, rappresentazione tanto perfetta quanto irreale dell’amore cui tutti aspirano. Lo spettacolo di danza contemporanea andrà in scena alalle 16, drammaturgia e coreografia di Diego Tortelli, musica di P. I. Čajkovskij.La compagniaha scelto per la nuova stagione di affidarsi a. Formatosi all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e alla Scala di Milano, Tortelli ha al suo attivo una ricchissima esperienza di danzatore. Ha intrapreso da qualche anno la carriera di coreografo, segnalandosi come una delle presenze più interessanti della danza italiana.