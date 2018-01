Vivere su Marte e viaggiare nello spazio: al Caffè Scienza Valentina Sumini del Mit

ALESSANDRIA - Come vivranno le persone su Marte? Un team del Mit (Massachusetts Institute of Technology) ha sviluppato un progetto rispondendo a questa domanda per, una competizione internazionale sulle città sostenibili da costruire sul pianeta rosso nel prossimo secolo., il progetto vincitore, prevede cupole che possono ospitare fino a 50 persone con spazi pubblici aperti, piante e acqua. Gli habitat si trovano in cima a una rete di tunnel sotterranei che forniscono l’accesso agli spazi privati e costituiscono il sistema di trasporto per una comunità di 10.000 persone. Oltre alla connettività, i tunnel offrono ai residenti la protezione dalle radiazioni cosmiche, dagli impatti dei micrometeoriti e dalle variazioni termiche estreme.Il team del Mit, del quale fa parte l’alessandrina, ospite al, (ore 18-19, nella sede di Cultura e Sviluppo in piazza De André) ha l’obiettivo di creare un ambiente confortevole per gli abitanti. Molte delle caratteristiche del progetto potrebbero essere utili anche sulla Terra. I veicoli elettrici che viaggiano su reti sotterranee a più livelli potrebbero aiutare a ridurre le città americane congestionate. I criteri di progettazione potrebbero essere utili per creare spazi di vita e di lavoro in ambienti difficili, come le alte latitudini, i deserti e il fondale marino. Valentina Sumini fa parte anche del gruppo che ha vinto la competizione indetta dalla Nasa per una stazione spaziale che contiene un hotel di lusso per turisti spaziali.è attualmente postdoc al Massachusetts Institute of Technology nel Gruppo di ricerca Digital Structures (Strutture Digitali) del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale. La sua attività di ricerca ha lo scopo di esplorare strategie di form-finding e di ottimizzazione strutturale per gli habitat di esplorazione spaziale sulla Luna e Marte.Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo grazie a Nova Coop - Presidio Soci di Alessandria.