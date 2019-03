Verso il Pride di Alessandria... ”Marielle, presente!”

ALESSANDRIA -Nata e cresciuta in una favela, afrodiscendente, lesbica, femminista, aveva fatto di se stessa la propria bandiera: un “corpo politico” con cui affrontare il mondo e lottare per i diritti delle persone che rappresentava, contro il razzismo, le violenze di genere, le diseguaglianze, la criminalità organizzata e di Stato.la frase che migliaia di persone in Brasile e nel resto del mondo hanno gridato riversandosi in piazza subito dopo l’omicidio e che continuano a scandire, chiedendo giustizia per il crimine irrisolto. Lo abbiamo urlato anche noi, come, in tante nostre manifestazioni, eSi tratta del primo di una serie di appuntamenti organizzati dalla Casa delle Donne in avvicinamento al Pride di Alessandria del prossimo 1 giugno.che per ricostruire la storia dell’attivista ha ripercorso i suoi passi nella Maré, la favela dove Marielle è cresciuta, ha intervistato le collaboratrici, i familiari, la compagna di vita Monica Benicio che continua a portare avanti il messaggio di lotta per i diritti umani, cercando una risposta alla domanda su chi l’abbia uccisa. Sarà un’occasione per parlare delle battaglie transfemministe e intersezionali che hanno caratterizzato l’intera vicenda politica e umana di Marielle Franco, rendendola un simbolo a livello internazionale, ma anche per parlare di Brasile, alla luce degli sviluppi politici degli ultimi mesi, dopo l’elezione a presidente di Jair Bolsonaro, emblema del maschilismo e del razzismo più biechi.A pubblicare il libro, uscito proprio in questi giorni, è la casa editrice Capovolte, nuova realtà con sede ad Alessandria, nata su iniziativa di una delle componenti del collettivo Non Una di Meno e che si occuperà proprio di raccontare storie con al centro le donne.