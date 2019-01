Veri corpi umani ad Alessandria, la mostra che fa scalpore

ALESSANDRIA – Scienza e spettacolo si incrociano nella mostra di veri corpi umani - non a caso si intitola “” - che fa tappa in città aldi piazza De Andrè. Tre giorni: (da).Dopo Sanremo e Cuneo, l’organizzazione tedesca che porta in giro per l’Europa veri corpi umani è pronta a shoccare e stupire gli alessandrini, grazie a 250 ‘pezzi’ anatomici, tra corpi interi, sezioni, organi interni, scheletri, suddivisi per branche anatomiche. “Bodies Exhibition” strizza l’occhio alla più famosa The Real Bodies, evento mondiale in mostra ora a Milano, ma l’effetto di mettere letteralmente a nudo una collezione di veri corpi e parti anatomiche resta il punto attrattivo principale. Tutto reso possibile grazie alla tecnica della plastinazione, un procedimento mediante il quale si sostituiscono tutti i fluidi corporei con qualcosa di molto simile al silicone e che permette di conservare i cadaveri mantenendoli naturali in tutti i particolari.La mostra è divisa per aree tematiche e didattiche, grazie a pannelli informativi e presentazioni multimediali. Una è dedicata al tumore: ne sono esposti e spiegati 15 diversi tipi diversi. Inoltre vengono messi a confronto corpi malati (AIDS, alcol, nicotina) per mettereci di fronte agli effetti che non vediamo. Le altre aree tematiche riguardano Lo scheletro e l’apparato motorio, Il cervello e il sistema nervoso, Gli organi sessuali, Cuore e circolazione del sangue, Reni e vie urinarie, Sistema digestivo, Organi sensoriali, Vie respiratorie e polmone.In Svizzera la mostra è stata annullata in alcune città per il sospetto – probabilmente non del tutto fugato – che i corpi non siano stati donati alla scienza, ma appartengano a condannati a morte cinesi, soprattutto di gruppi religiosi perseguitati. L’organizzatore Hubert Huppertz ha sempre però respinto le accuse, assicurando di avere tutte le carte in regola per l'esposizione e che i cadaveri appartengano a ‘volontari americani’: "Posso garantire che tutti i nostri corpi sono legali. Abbiamo già vinto una causa in Olanda che ci garantisce che tutto il materiale della nostra mostra è assolutamente legale. Inoltre la maggior parte dei corpi è morta di cancro, altri, lo si vede dalla pelle, hanno più di 75 anni".Prezzi biglietti:Bambini fino a 4 anni: entrata gratuitaRagazzi e studenti: 15 €Adulti: 20 €