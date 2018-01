“La tua idea d’impresa”: al via l’undicesima edizione

SCUOLA - Con un incontro di formazione per gli studenti su come predisporre un business plan e una presentazione efficace davanti agli investitori, ha preso avvio anche quest’anno, una gara on line per le scuole, iniziativa giunta all’undicesima edizione. Il progetto, rivolto a promuovere l’autoimprenditorialità tra i giovani, è stato creato da, sperimentato e sviluppato per i primi due anni da, e con successo è poi stato adottato da Confindustria ed è diventato una gara nazionale. Quest’anno, a livello provinciale, con Confindustria Alessandria aderiscono alla gara cinque istituti superiori:. Gli studenti elaboreranno e presenteranno progetti d’impresa innovativi, che saranno pubblicati e poi votati on line sulla piattaforma www.latuaideadimpresa.it . L’evento si concluderà il prossimo aprile.Per prepararsi alla gara gli studenti degli istituti provinciali coinvolti hanno partecipato, il 26 gennaio in Confindustria Alessandria, ad un workshop di formazione dedicato alle modalità per redigere il business plan del progetto d’impresa. Ha introdotto i lavori, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Alessandria, che ha ringraziato gli studenti per la presenza e ha sottolineato l’importanza di questa prova per il loro futuro. Relatori al workshop sono stati gli esperti di Intesa Sanpaolo, main sponsor dell’iniziativa per il secondo anno consecutivo, che, a partire dal materiale formativo messo a disposizione dalla Banca, hanno accompagnato i ragazzi nella presentazione del proprio progetto imprenditoriale, proponendo spunti e contributi su temi quali l’educazione finanziaria, l’imprenditorialità, l’innovazione e la cultura digitale e d’impresa, che avvicinano la scuola al mondo del lavoro.La tua idea d’impresa, idea di Strategica Community Srl, è realizzata in collaborazione con Confindustria, è promossa da Sfc – Sistemi Formativi Confindustria, Confindustria Giovani Imprenditori e dall’Università Luiss Guido Carli, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, main sponsor Intesa Sanpaolo.Confindustria Alessandria, con il Gruppo Giovani Imprenditori, è parte attiva del progetto, sia attraverso il web sia con una azione di tutoraggio rivolta alle scuole in gara. Latuaideadimpresa.it è uno spazio di dialogo e di interscambio di esperienze e rappresenta una speciale rete nazionale di collegamento tra scuole e imprese.