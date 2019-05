Tre storie di "lavoro" e di "lavoratori" nel territorio della provincia

My Family: “l'idea vincente che ha dato lavoro”

LAVORO - Un'aziendache si è 'inventata' da sè e che oggi ha trovato il suo spazio nel mondo del Pet a livello internazionale ma che resta ancorata e fedele al suo territorio di origine, Valenza. E un'altrache invece si è battuta vicino ai lavoratori dell'Outlet durante il primo sciopero per le chiusure durante le festività e che ora lì ha chiuso le serrande (pur mantenendo punti ad Alessandria e Novi Ligure). Ma che ora guarda all'estero: "c'è meno burocrazia". Infine il lavoro come opportunità di reinserimento nella società e di 'ritorno' ad una quotidianità perduta: quello della“L'attenzione e la cura nei dettagli del prodotto che mi ha insegnato la gioielleria sono stati riversati nel. Così nel 2010 nasce My Family dall'intuizione di, torinese che ha lavorato a lungo nel campo dell'oro a Valenza e che qui si è sposato e ha due figli. Negli anni della crisi economica, “non volevo più stare in un orticello e volevo trovare uno spiraglio per andare oltre”. Così è nata lala cura 'preziosa' del dettaglio (dall'oggetto al packaging) come fosse un gioiello che si unisce alla creazione delle macchine per incidere, con la possibilità di personalizzare il prodotto direttamente in un punto vendita, in un minuto e da soli.. Cosìquando My Family aveva sede in un appartamento nel centro di Valenza, oggi l'azienda hatra la sede italiana e quella di produzione negli Usa.Quindi tutti gli utili di questi anni sono sempre stati rinvestiti su macchinari e personale. Che fanno la differenza”. E infattiPerché My Family continua a crescere e a cercare 'nuove idee di successo'. Come la linea di collari e guinzagli, “home made, dal pellame alle minuterie”. E per farlo Borgese ha spostato nella città dell'oro macchinari e lavoratori di una azienda genovese di pelletteria strutturata, “portando qui le competenze di taglio e cucito che ci mancavano”., con l'obiettivo di arrivare a 20 mila concessionari entro il 2025. E allargando l'idea di successo, ovvero quella della 'personalizzazione fai da te' anche ad altri mondi: dall'alta moda allo sport.“Fare l'imprenditore in Italia è difficile, troppa burocrazia”Berardi, che nel centro outlet aveva un laboratorio di sartoria, era stato l'unico imprenditore ad“Mi hanno lasciato solo”, dice. La sua attività di imprenditore, tuttavia, prosegue nei centri commerciali di Serravalle (Iper), di Alessandria (Panorama) e, a breve, anche a Novi presso la galleria Bennet. Sette dipendenti in totale nei“A maggio apro un laboratorio anche là. Non escludo di trasferirmi definitivamente. In Germania c'è meno burocrazia. Per aprire una partita Iva basta recarsi nel comune di residenza. Se hai le capacità vai avanti, non servono 'conoscenze' negli uffici o tra politici”. Da imprenditore ha sostenuto durante lo sciopero, e sostiene tutt'ora, «che il lavoro va pagato il giusto, che si lavora per vivere e non si vive per lavorare”. E anche chi fa impresa “è giusto che paghi le tasse, in maniera congrua, senza dover essere costretto a penalizzare i lavoratori, che sono la parte più debole”. Arrivato dalla Calabria come dipendente di una ditta di movimentazione terra, “mi sono adattato a fare di tutto, nonostante una laurea in giurisprudenza. Poi si è prospettata la possibilità di rilevare una lavanderia”.IlSi occupa dilanata dall'esperienza dell'associazione Il Tiretto. Le persone prese in carico dagli operatori di Pazza Idea, affidate dai servizi Asl, hannoA raccontare come è nato il progetto è Simona Bianchi, rappresentante legale della cooperativa, con Mario Chirico, responsabile del progetto lavoro. “Accogliamo in due case accoglienza persone con disagio psichico che hanno un certo grado di autonomia. Cci siamo resi conto però che è altrettanto importante l'inserimento lavorativo”, racconta Simona.preso in affitto da Cascina Orto di Pasturana. Ma il lavoro agricolo è fortemente legato alla stagionalità. “Grazie alla disponibilità del panificio Delucca di Novi, due ospiti,Vengono lavorati mensilmente quasi sessanta chili di impasto, venduti poi attraverso il gruppo di acquisto solidale. Intanto, per la parte agricola a breve arriverà la certificazione di prodotto biologico.