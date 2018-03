“Le tre scelte della vita” apre la rassegna 'I giovedì del libro nella Biblioteca Civica'

ALESSANDRIA -alle 17.30 nella Sala Bobbio della Biblioteca Civica Francesca Calvo (piazza Vittorio Veneto),presenterà il suo libroedito nel 2016 da Biblioteca delle Soluzioni (edizioni Leucotea, Sanremo). Angelo Bottiroli, giornalista, ha collaborato col Gruppo Espresso per oltre 20 anni ed è stato conduttore radiofonico. Dal 2010 è direttore del quotidiano online Oggi Cronaca. La presentazione di Le tre scelte della vita è il primo evento de I giovedì del libro nella Biblioteca Francesca Calvo, dedicata a incontri con gli autori, letture in pubblico, colloqui con esponenti della cultura locale e nazionale, una rassegna che proseguirà nelle prossime settimane, fino a giugno, nell’ambito delle attività di promozione della lettura e dell’editoria organizzate direttamente dalla Biblioteca.Quanto è fragile la nostra vita e cosa possiamo fare per viverla meglio possibile? Sono le domande che sorgono spontanee quando un improvviso incidente stradale obbliga il giornalista a fermare tutto ciò che sta facendo per dedicarsi anima e corpo all’articolo da pubblicare. Inizia così una presa di coscienza sulla società di oggi ma anche come siamo fatti, ciò che siamo e che vorremmo essere, le nostre aspirazioni, i mezzi che abbiamo, gli imprevisti, le indecisioni, le realtà ineludibili che non possiamo evitare e con le quali dobbiamo fare i conti. Poi c’è la solitudine, quella interiore, ma non solo; l’amore, il sesso, la ricerca dell’anima gemella, l’insoddisfazione, l’orgoglio, la fine di un rapporto e la depressione, fino alla voglia di suicidio che aleggia in alcune persone. Infine si cerca un motivo per andare avanti con gli “strumenti” che abbiamo e formano l’ossatura del nostro vivere: la famiglia, il lavoro, la comunità, l’identità, i figli, le vacanze, l’amicizia, il senso della vita, i ricordi, Dio, la morte e molti altri.Due storie parallele che seguono un loro preciso percorso e si incrociano solo sporadicamente: l’analisi della società con i problemi da affrontare e il giornalista che vive questi problemi in prima persona e cerca una risposta.