Tornano in campo i 'pulcini' della palla ovale: al via la stagione dell'Apd Rugby

ALESSANDRIA - Ritorno in campo per tutti i mini rugbysti dell'Alessandria Rugby. Ad aprire il weekend sarà l'U14 di Taschina che sabato 6 alle 15.30 ospiterà il Cus Piemonte Orientale e Junior Asti Rugby tra le mura amiche.



Prima trasferta per i più piccolini che domenica 7 dalle 9.30 prenderanno parte al IX Trofeo del Miele organizzato dalle Province dell'Ovest e che andrà in scena presso le strutture del Rugby Cogoleto a Cogoleto (GE).



U12-10-8-6 scenderanno in campo affrontando: - Rugby Cernusco - Rugby Novi - Rugby Parco Sempione - Rugby Bergamo - Rugby Savona - Rugby Cogoleto - Rugby San Mauro Torinese - Rugby Varese - Rugby Geas Sesto - Rugby Cuneo Pedona - Province dell'Ovest.



Debutto casalingo per la FTGI Marengo Rugby che domenica 7 scenderà in campo a Pasturana alle 15.30 contro il Cus Genova Rugby.