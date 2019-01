Sui social “non bisogna solo esserci, ma starci bene”

ALESSANDRIA -Il centro dell'attenzione è infatti la “comunicazione e trasparenza per il cittadino” attraverso un nuovo modello di PA, e del modo delle pubbliche amministrazioni diQuesto è stato il tema trattato nel convegno promosso dall'Azienda ospedaliera in occasione degli appuntamenti della settimana del Santo Patrono, Sant'Antonio.Che troppo spesso, negli ultimi tempi soprattutto con l'uso dei social, come Facebook,in rappresentanza di Palazzo Rosso. “E' importante la comunicazione e il linguaggio con cui viene veicolata: deve essere attento e rispettoso , proprio per dare notizie e non per volerle a tutti i costi solo smontare”.combattendo le informazioni scorrette” sono state le parole del suo presidente Francesco Di Costanzo. Una esperienza in questo settore che #PASocial ha, “ma che non deve fermarsi, privilegiando la qualità alla quantità”come ha spiegato la coordinatrice di #PASocial per Piemonte e Liguria, Annalisa Derrico.La trasparenza è “capacità di condivisione: dire di sé e chiedere aiuto e consiglio per migliorare” e farlo anche per le pubbliche amministrazioni, per le aziende ospedaliere....sui social significa dare informazioni “a tutti il mondo (del web)” e non solo alla singola persona che l'ha richiesta. “Viene data una risposta e inoltre è possibile veicolare allo stesso tempo anche notizie nuove, informazioni aggiuntive”.Alla base di un nuovo modello di comunicazione e trasparenza ci sono tre step, presenti nella Circolare Funzione Pubblica 2/2017:ovvero non limitarsi a dire dei si o no, ma chiedere cosa non si è compreso della domanda anche con una telefonata”.ovvero pubblicare sempre quello che il cittadino domanda, anticipando talvolta quello che il cittadino vuole sapere, sul quale vuole risposte.le domande arrivano proprio da questi canali che parlano “al mondo intero”.