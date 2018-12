Servizio informatico: “taglio netto con Csi Piemonte?”. No. Anzi rinnovo di una convezione triennale

ALESSANDRIA - Quando si dice che la: così è stato durante la commissione consiliare di pochi giorni fa, che ha portato all'attenzione dei consiglieri unUna convenzione “che permette di avere lo sgravio dell'Iva del 22% se si acquista da Csi. Ma senza obbligo, ovvero con la possibilità di attingere anche da altri mercati” come ha spiegato ilMa in realtàavvalorandolo a livello strutturale, ma non di servizi software”. Una mozione proposta da Emanuele Locci che è stata però votata da tutta la maggioranza.Stessa maggioranza che oggi nella figura del capogruppo di Forza Italia(nella foto in alto)sono state le parole dell'esponente di maggioranza. Che ha rimarcato come tra i problemi sempre sollevati con Csi Piemonte c'erano quello dei locali utilizzati dall'azienda a Palazzo Rosso (per i quali pagano un affitto, nd), ma anche per le banche date che non si possono recuperare. “Prendo atto e mi impegno a trattare la materia periodicamente in commissione” è stata la risposta dell'assessore, lasciata senza parole.. E infatti questa strada di una nuova convenzione dimostra che avevamo ragione....” sono state le parole di Rita Rossa (nella foto a fianco).Non certo un divorzio. Ma una lenta separazione.: contabilità, contributi e gestione atti; poi protocollo, Suap, controllo di gestione; per ultimo il software di gestione del personale.E senza considerare la. Intanto è stato prorogato di 6 mesi il contratto con Csi che scadeva al 31 dicembre. “Ma nei primi mesi dell'anno(ad esempio dei corali) che fa parte del progetto coiha spiegato Riccio. “Potrebbe servire un cambio di Statuto per il loro ingresso nella azienda partecipata. E poi si sono considerati con previsioni i costi di questo passaggio? Senza contare la loro professionalità, destinata invece ad altre mansioni....come i corali che sono a Bosco Marengo e non sono nemmeno di nostra proprietà” ha ribattuto Rita Rossa, ponendo questi dubbi sotto forma di domande. Che non hanno però avuto alcuna risposta, perché esula dalle materie di competenza, tanto dell'ingegner Riccio, quanto dell'assessore Fteita.La commisisone ha comunque votato favorevolmente il provvedimento (anche FI, nonostante la contestazione di Scaiudone) con i commissari di maggioranza, mentre la minoranza si è astenuta. Ma ora il bello dovrà ancora arrivare: in Consiglio comunale.