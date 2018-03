“Sei donne che hanno cambiato il mondo”: a Cultura e Sviluppo Gabriella Greison

ALESSANDRIA - In un appuntamento congiunto tra i Giovedì Culturali e i Caffè Scienza dell'Associazione Cultura e Sviluppo, nell’ambito di, la serie di iniziative promosse dal Comune di Alessandria con la Consulta alle Pari Opportunità, sarà ospite, fisica, scrittrice e giornalista.alle 19 (con pausa buffet alle 20,30 e termine alle 22,30) nella sede dell'associazione, in piazza De André, si terrà la serata, introduce e modera Maria Grazia Caldirola.Nella prima parte andrà in scena, il monologo che celebra la vita di, di cui si sa poco dal punto di vista umano, ma alla quale universalmente sono riconosciute doti da grande scienziata (come la chiamava Albert Einstein) e i connotati del genio. Marie fu anche precursore delle battaglie sociali per il raggiungimento di pari dignità e diritti tra donne e uomini nella società maschilista a cavallo tra ‘800 e ‘900. Nello spettacolo, la vita di Marie Curie, con i suoi baratri e le sue mete raggiunte, con le sue origini umili e la poca cura di sé, si intreccia con la sontuosa vita di, scienziata e inventrice del Wi-Fi moderno, e allo stesso tempo star di Hollywood, con le sue debolezze, le sue passioni smodate, il suo spirito libero.