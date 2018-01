Raccolta differenziata: alessandrino fanalino di coda. Si resta sotto il 48%

POLITICA - La giunta regionale ha approvato i, approvata poche settimane fa, e al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani. Molte cose sono cambiate con la nuova legge regionale, ma sopratutto molte altre dovranno cambiare se si vorranno evitare le sanzioni previste per quei comuni che non raggiungeranno gli obiettivi prefissati, che vanno ben oltre il raggiungimento dei diversi step di raccolta differenziata fino ad arrivare ad una percentuale per il 2020 tra il 65% e il 70%, come richiesto dalla Comunità Europea già da tempo.Così i dati raccolti che sonotra cui Alessandria e Valenza come centri zona),, che comprende Casale e tutti i paesi della zona del Monferrato). E' evidente come l'con percentuali di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti per abitante ancora lontane dai limiti previsti, a differenza del novarese che fa invece da capofila in senso opposto, con ottimi risultati già in previsione delle percentuali da raggiungere entro il 2020.. Anche la produzione totale di spazzatura per abitante è a livelli enormi, sopratutto se oggi paragonata ai nuovi limiti che impone la legge regionale:. [ QUI LA TABELLA COMPLETA ].Se si guarda ancor più nello specifico, per i due centri zona maggiori dei comuni all'interno del Consorzio di Bacino alessandrino, ovvero Alessandria e Valenza, i dati della raccolta differenziata sono ancora più allarmanti: Alessandria (sempre nei dati 2016) si attesta ad un 43,5% mentre Valenza al 48,1%., considerando che sono tutti paesi con una media di residenti che non supera i 1000 abitanti (fatta eccezione per San Salvatore che arriva a 4000).“Con questi dati abbiamo il terreno su cui si andrà ad applicare la nuova legge regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani - afferma le, in ultimo, con i fondi triennali messi a bando dalla Regione proprio per incentivare la crescita della raccolta differenziata (al momento 9milioni circa, ma che sono destinati ad aumentare),Perché la nuovache è quella che meglio consente di alzare il livello (e le percentuali) di differenziata, pur puntando invece a lungo termine ad arrivare ad una “tariffa puntuale” in materia di rifiuti.Un progetto, quello di estendere la raccolta domiciliare, portato avanti dalla fine del 2016, quando si era deciso e deliberato il ritorno al porta a porta, partendo dalla zona Fraschetta, proprio per riprendere un lento ma deciso cammino verso una maggior responsabilizzazione della comunità alessandrina. “La Regione Piemonte conforta questi processi di cambiamento sostenendo una parte degli investimenti – ricorda