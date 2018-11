“I più fragili tra i più deboli / Giallo come il miele": quando la formazione incontra la difesa dei diritti

ALESSANDRIA - In occasione delè stata presentata l’edizione 2018/2019 del corso di formazionepromossoin sinergia condi Alessandria.Il corso -- è stato illustrato alla presenza di, Direttore Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ufficio IV - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,Questore della provincia di Alessandria,Assessore comunale ai Servizi educativi e scolastici di Alessandria,Direttore Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica - Università del Piemonte Orientale, sede Alessandria,, Dirigente Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria e Istituto Comprensivo Statale Bassa Valle Scrivia, Antonella Talenti, Dirigente Direzione Didattica 5° Circolo di Alessandria,, Presidente Circolo Provinciale della Stampa di Alessandria,Presidente Associazione “Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria”, nonché delle rappresentanti del Comitato di Alessandria dell’UNICEF.Nato e sviluppatosi grazie alla tenacia delle volontarie e dei volontari dell’Associazione Culturale “Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria”, dal 1989 a fianco del Liceo Scientifico Galileo Galilei, il corso di formazione “I più fragili tra i più deboli / Giallo come il miele” (marchio registrato presso la Camera di Commercio di Alessandria), si avvale dele nell’annualità 2018/2019Definito da subito luogo d’affermazione dove, è una realtà che si impone perUna scommessa impensabile allorché si mise in moto la macchina organizzativa per la conferenza stampa del 20 novembre 2013, pensata e intensamente voluta in sintonia con la visione della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, aveva enunciato - per la prima volta e in forma coerente - i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.Negli anni, l’offerta formativa si è sempre più raffinata in un crescendo di proposte che soddisfano il suo pubblico, esigente e già di per sé competente, tratteggiando un vero e proprio palinsesto che di anno in anno è valutato da un gruppo di lavoro di alto profilo.che, nellaha ravvisato le connotazioni giuste perConsi avvera lasviluppata in tre lezioni, a tutto beneficio, oltre che del corpo docente della scuola anche a quello dei giornalisti facendolo assurgere a vero e proprio corso di aggiornamento.La storia de “I più fragili tra i più deboli / Giallo come il miele”,, è densa di iniziative ed eventi a carattere locale, provinciale, regionale ed extra-regionale individuati e organizzati con infinita passione dal gruppo di lavoro che non risparmia energie.Istituito nell’anno accademico 2013/2014 per la provincia di Alessandria e i suoi capi-zona Acqui Terme, Casale, Novi Ligure, Tortona, Valenza,(le lezioni qui si svolgeranno a partire da marzo 2019 sui temi del Diritto a una sana alimentazione e in riferimento alla Giornata Mondiale dell’Acqua).Uscito altresì dal circuito piemonteseancora potenziato in questa annualità per il percorso alessandrino. Dal 2016 / 2017, caratteristico borgo marinaro (nel mese di febbraio 2019 sul tema del Diritto alla sicurezza).Fiore all’occhiello del percorso alessandrino èche la ospita nella kermesse della Fiera di San Baudolino.“I più fragili tra i più deboli / Giallo come il miele”, fedele alla propria vision costitutiva, intende anche nella propria VI edizione (novembre 2018 – maggio 2019) valorizzare energie e favorire conoscenza e interscambio con realtà allargate, privilegiare ruoli sempre più attivi,comprendere e interpretare le tendenze sociali dei giovani in rapporto non solo ai loro comportamenti, ma anche ai significati che essi attribuiscono alle parole-chiave dell’esistere. Il tutto con l’aggiunta di sempre nuove iniziative e in costante aggiornamento.dagli autorevoli relatori che, con linguaggio chiaro e avvincente, “saliranno in cattedra” per parlare a un pubblico che in questi anni si è sempre dimostrato appassionato.Istituito con la volontà di guardare lontano, in un futuro che saldi le esperienze, è dunque un percorso che si è via via adattato a ogni location ed esigenza, tant’è che le lezioni, proposte per esigenze logistico-organizzative di pomeriggio, sono tutte concentrate il venerdì e distribuite nelle Aule magne delle scuole e degli istituti che aderiscono alla rete.Come sottolinea, presidente Associazione Culturale “Amici ed ex Allievi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Alessandria” "il corso “I più fragili tra i più deboli / Giallo come il miele” è infattiper darsi e vincere sfide che sembrano impossibili attuando forti progetti".L’articolazione degli eventiche caratterizzano la VI edizione del corso (relativamente al “percorso alessandrino”), sinteticamente è la seguente:Michele Morelli Questore della provincia di AlessandriaMassimo Cavino Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di NovaraMaria Cavallini Scuola ospedaliera terapista della psicomotricitàNadia Decarolis Consulente mediatore della comunicazione in lingua dei segni italianaMarina Brugnone docente e formatrice Associazione Italiana DislessiaMaria Assunta Zanetti Università degli Studi PaviaPier Luigi Ferrari Università degli Studi del Piemonte OrientaleFrancesca Martignone Università degli Studi del Piemonte OrientaleFabio Introzzi Agronomo Fondazione Morando Bolognini Sant’Angelo LodigianoElisa Gastaldi ConapElisa Robotti Università degli Studi del Piemonte OrientaleAlberto Sinigaglia Presidente Ordine dei Giornalisti del PiemonteEzio Ercole Vice Presidente Ordine dei Giornalisti del PiemonteMarco Caramagna Presidente Circolo Provinciale della Stampa di AlessandriaGian Luigi Ferraris Presidente Società Alessandrina di ItalianisticaSedi: le Aule magne delle scuole e degli istituti della retePiattaforma S.O.F.I.A. MIUR istituto di riferimento I.C. Statale Bassa Valle ScriviaInfo:ipiufragilitraipiudeboli@gmail.comwww.facebook.com/ipiufragilitraipiudeboliwww.ipiufragilitraipiudeboli.it0131287230 – 339 5803142Referente I PIÙ FRAGILI TRA I PIÙ DEBOLI / GIALLO come il MIELEEfisio Loi efisio.loi@gmail.comCircolo Provinciale della Stampa di AlessandriaPresidente Marco Caramagna marcocaramagna48@gmail.comIl dettaglio con le singole date e i temi delle relazioni per il percorso alessandrino di “I più fragili tra i più deboli / Giallo come il miele” edizione 2018/2019 è il seguente:“Il principio di legalità e il rapporto tra esso e la Polizia di Stato: Sub lege libertas”Dott. Michele Morelli Questore provincia di AlessandriaDiritto alla legalità“Diritto all’Istruzione e alla Cittadinanza”Prof. Massimo Cavino Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di NovaraDiritto all’istruzione e alla cittadinanza“Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA: accessibilità ai contenuti e accessibilità scolastica”Ins. Maria Cavallini Scuola ospedaliera terapista della psicomotricità / Dott.ssa Nadia Decarolis consulente mediatore della comunicazione in lingua dei segni italianaDiritto all’istruzione“Stili di apprendimento e carico cognitivo” prima parteProf.ssa Marina Brugnone docente e formatrice Associazione Italiana DislessiaDiritto allo studio“Stili di apprendimento e carico cognitivo” seconda parteProf.ssa Marina Brugnone docente e formatrice Associazione Italiana DislessiaDiritto allo studio“Cyberbullismo: strumenti per il riconoscimento, prevenzione e contrasto”Prof.ssa Maria Assunta Zanetti - Università degli Studi di PaviaDiritto all’educazione e alla cultura“Valutazione apprendimento”Prof.ssa Marina Brugnone docente e formatrice Associazione Italiana DislessiaDiritto allo studio“Le radici linguistiche delle difficoltà in matematica”Prof. Pier Luigi Ferrari Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di AlessandriaDiritto alla conoscenza“Caratteri agronomici delle varietà dei cereali della tradizione e differenze con i grani moderni” Dott. Fabio Introzzi Agronomo Fondazione Morando Bolognini Sant’Angelo Lodigiano“Le farine dal mulino a pietra al mulino a cilindri: quali le caratteristiche e le differenze nella tecnologia di lavorazione”Dott.ssa Elisa Gastaldi ConapDiritto a una sana alimentazione“Interpretare alcune difficoltà in matematica riscontrate in studenti del primo ciclo di istruzione” Prof.ssa Francesca Martignone Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di AlessandriaDiritto alla conoscenzain collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del PiemonteDiritto all’informazioneProf. Gian Luigi Ferraris Presidente Società Alessandrina di Italianistica in collaborazione con la rete del Club per l’UNESCO di AlessandriaGiornata mondiale della poesia UNESCOin collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del PiemonteDiritto all’informazionein collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del PiemonteDiritto all’informazione“Composizione delle farine, contenuto proteico, valore glutinico e aspetti nutrizionali”Prof.ssa Elisa Robotti Università degli Studi del Piemonte Orientale sede di Alessandria“Il pane ieri, oggi, domani: tecniche di lavorazione e innovazioni di processo”Dott.ssa Elisa Gastaldi ConapDiritto a una sana alimentazione