Pfas: quali sono i rischi per la salute nel territorio di Alessandria?

ALESSANDRIA - “Le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono state utilizzate in campo industriale anche nel territorio di Alessandria, in particolare nel Polo Chimico di Spinetta Marengo, si sono propagate nell’ambiente e nelle falde acquifere defluendo attraverso la Bormida e il Tanaro fino ad inquinare le acque del Po, sono arrivate ai prodotti alimentari e al corpo delle persone, sono presenti nel sangue dei lavoratori del Polo Chimico e presumibilmente dei cittadini. Le sostanze perfluoroalchiliche sono indiziate di interferire con il sistema endocrino e di essere cancerogene. Nel Veneto si è sollevata una grande preoccupazione per gli effetti sulla salute degli Pfas a causa dell’inquinamento presente in quelle zone. E nel territorio di Alessandria?”:spiegano con queste parole come è nato l'incontro pubblico che si terrà questa sera,alle 21 all'ex Taglieria del Pelo in via Wagner 38/D. coordinato da Michela Sericano di Legambiente Ovadese e Valle Stura.Sono stati invitati ad intervenire Fabio Dovana, presidente Legambiente Piemonte VdA Vincenzo Cordiano, presidente Isde del Veneto, Piergiorgio Boscagin, presidente Legambiente di Cologna Veneta Lino Balza, per Movimento di lotta per la salute “Giulio A. Maccacaro”, Claudio Lombardi, già assessore all’Ambiente del Comune di Alessandria, Gian Piero Godio, per Legambiente e Pro Natura Piemonte rappresentanti istituzionali di Comune, Provincia, Regione, Asl, Arpa, Giorgio Zampetti, direttore di Legambiente nazionale. Al termine dibattito pubblico con interventi non superiori ai cinque minuti.