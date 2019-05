Parla il pentito di camorra che lavorò per Cutolo

ALESSANDRIA - «Hai presente la serie Gomorra? È tutto vero, anzi, la hanno resa ancora più leggera di quanto non sia la realtà».Di fronte a “na’ tazzulella è cafè” in un qualsiasi bar di Alessandria parla un uomo che la camorra l’ha vissuta in prima persona: in gioventù è stato un capozona per conto di Raffaele Cutolo a Secondigliano e nella Napoli degli anni ‘90 quando imperversava una vera e propria guerra tra bande. Non vuole rivelare il suo vero nome («La camorra non perdona, né dimentica»), allora come chiamarlo? Giovanni Giudici, il nome che gli era stato dato da collaboratore di giustizia, quando dopo una vita di reati efferati decise che era il momento di voltare pagina. «L’ho fatto per la famiglia», racconta. Ma il pentimento non lo ha reso libero del tutto come sperava accadesse: «Se tornassi a Napoli, a casa dai miei figli metterei a rischio la mia e soprattutto la loro vita. Sono bisnonno ma non ho visto crescere i nipoti, li vedo sul telefono. Dopo tanti anni i parenti delle persone a cui ho fatto del male mi riconoscerebbero ancora...». Nonostante sia letteralmente trascorsa una vita, Gianni è ancora prigioniero del suo passato, che probabilmente lo perseguiterà fino alla fine. «Mi hanno accusato di ogni crimine esistente. Non ho mai fatto male a donne e bambini, per il resto mi hanno accusato di tutto», dice mentre gira il caffè, senza entrare nei particolari che possiamo benissimo immaginare quando per il controllo del territorio partenopeo organizzava la raccolta del ‘pizzo’, gestiva una quarantina di ragazzi al suo servizio. E sparava.La lunga lista di reati di cui si è macchiato e per i quali ha scontato una lunga, lunghissima pena in svariate carceri italiane (tra cui anche il Don Soria e San Michele di Alessandria) è quasi completa. «Nella mia zona decidevo io chi doveva vivere e chi no». La vita da pezzo importante nello scacchiere della camorra è andata avanti per molti anni, tra racket («Tutti a Napoli lo pagano»), armi in mano agli adolescenti («A me le regalavano») e vendette, atroci ritorsioni verso i famigliari di chi ‘sgarrava’: «Uscire dal giro è molto difficile, non lo permettono né hai molte altre alternative su che fare. Ti ritrovi fin da piccolo in un mondo che per te è normale e da cui non riesci a liberarti. Finché non toccano la tua di famiglia».Così è stato anche per Gianni, colpito dai rivali nei suoi affetti più cari. E forse anche per questo che dopo l’arresto decise di dire basta, supportato da un programma di protezione dell’Anticrimine, che nelle sue intenzioni gli potesse garantire sia uno sconto di pena sia una vita un po’ più semplice.Con un nuovo nome stampato sui documenti, una nuova casa in Liguria e qualche soldo passato ogni mese dallo Stato, ecco che Gianni cerca di ricominciare, lavorando onestamente in un bar. Intanto faceva nomi e cognomi, raccontava episodi e confermava sospetti sui camorristi, magari prima i suoi nemici. Terminato il programma di protezione è tornato un libero cittadino. La vita lo ha portato prima in provincia, poi ad Alessandria città dove nessuno lo conosce per quello che era, ma solo per ciò che è adesso: un uomo ormai in età di pensione, con un velo di malinconia negli occhi quando racconta della sua famiglia.«Tornassi indietro non rifarei più niente, ho di fatto perso la famiglia. Andrei piuttosto a spaccare pietre».