Palazzo Rosso aderisce a "Piemonte Autonomo", comitato per il Referendum

ALESSANDRIA -come avvenuto in altre regioni del Nord, con il referendum in Veneto e Lombardia”. E' da sempre una battaglia firmata Lega. chiedendo l'Alessandria sarebbe la terza città piemontese ad entrarci. che ha motivato con un “il Piemonte sta perdendo già troppo tempo”. Secondo il neo parlamentare, “nelle regioni in cui è già stato fatto, ora si è già al dialogo con Roma per arrivare ad ottenere una autonomia”. Qui quello che si chiede è di aderire ad un Comitato promotore che è già riuscito a portare a casa un risultato: “far cambiare direzione e parere al presidente della Regione, Sergio Chiamparino”.Molinari rafforza la tesi del capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale spiegando come questoC'è anche chi come il capogruppo Giuseppe Bianchini di SiAmo Alessandria, fa un paragone con le regioni a statuto speciale e alla loro vita “godereccia”. “E noi stiamo qui a guardare?”.. Senza quindi approvare la mozione nell'immediato.Un percorso in commissione sarebbe funzionale ad ottenere un voto unanime sulla proposta, per ottenere poi qualcosa di concreto”, per capire cosa si è ottenuto e senza sottovalutare i costi di un referendum.E anche su “cosa davvero si può ottenere con l'autonomia” - ha aggiunto la presidente. E questa barriera non viene ovviamente superata dall'autonomia regionale”.su tutte le richieste: “disponibili ad approfondire il tema, ma intanto aderiamo al comitato promotore, senza perdere altro tempo”. In 21 hanno detto sì (compreso Demarte del gruppo Misto); astenuti M5S, Pd, Barrera e Trifoglio del Quarto Polo.