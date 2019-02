Palazzo Rosso: 6 milioni per pagare i fornitori

ALESSANDRIA - Si tratta di- come vengono definiti – di Palazzo Rosso, verso fornitori che offrono al Comunedi manutenzioni straordinarie, diTutti si riferiscono agli anni 2017-2018. “Più di 800 mila euro ancora in arretrato dal 2017 e 4 milioni sul 2018”ha spiegato l'in commissione consiliare dove è stata portata la delibera. Che offre un'occasione:Il Comune deve pagare entro 15 giorni dall'arrivo nelle casse del denaro e poiAlessandria, secondo quanto permesso dalla Legge Finanziaria che riduce la possibilità di chiedere anticipazioni di Tesoreria, quindi bancarie, ma offre quest'altra rivolgendosi a Cassa Depositi e Prestiti,Anche perché solo qualche settimana fa, un altro membro della giunta Cuttica (in occasione di una commissione su tutt'altro tema) aveva parlato di una“Sto facendo anche io le dovute verifiche” ha risposto piccata l'assessore Lumiera. Alla quale ha ribattuto con un'analisi di quanto messo in piedi dal Governo, il consigliereche ha sostenuto chesenza aiutare i Comuni. Meno male che si è seguita questa strada, sostenuta anche da noi nel pagamento dei debiti ancora in essere post Osl, cioè post dissesto, dopo lo sblocco dell'utilizzo dei 12 milioni, altrimenti saremmo alle porta di un nuovo dissesto”.Una parte riguarda le anticipazioni che l'amministrazione sta facendo ad Amag Mobilità e che sono a carico della Regione. Con cui sto cercando di avere un confronto”. Che non sembra però arrivare.Comunque lacon questo ricorso alla anticipazione con Cassa Depositi e Prestiti. Anche perché i fornitori sono da pagare e in più se si aspetta ancora, c'è il rischio di avere “sanzioni doppie dalla Stato”. Oltre il danno anche la beffa.con il solo intervento della consigliera e presidente della commissione Bilancio,Gli 800 mila euro rimasti in arretrato dal 2017 vengono giustificati dal centrosinistra come "quel di più che si è voluto dare al Cissaca nella transazione e intanto sul bilancio si taglia sul sociale!". Poi il dubbio è sul criterio utilizzato per l'ordine in cui si pagano i fornitori: "se ne sceglie uno piuttosto che un altro visto che Artana per il servizio mense è stato subito liquidato e qui ci sono fornitori che aspettano da oltre un anno?".perché non è un debito commerciale, ma di una partecipata e risale a quelle procedure post Osl che non erano ancora state concluse. Noi l'abbiamo portata a termine e così in questo anno si chiuderanno anche tutte le altre" ha spiegato l': per legge si va in ordine cornologico, "ma poi sopraggiungono delle urgenze, come atti di pignoramento, solleciti di pagamento....e questo fa slittare tutto".