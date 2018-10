Organi storici, ultimi tre appuntamenti con la 39esima stagione di concerti

ALESSANDRIA – Mancano solamente tre date alla conclusione della 9esima stagione internazionale di concerti sugli organi storici della Provincia di Alessandria che, organizzata dall’Associazione Amici dell’Organo e con la direzione artistica della docente ed organista Letizia Romiti, ha come scopo quello di valorizzare e far conoscere al grande pubblico il vasto e prezioso patrimonio artistico-culturale della provincia di Alessandria e non solo attraverso concerti di artisti di assoluto rilievo., formato da musicisti dei Berliner Philarmoniker e l’organista Hedwig Bilgram con brani di Lefébure-Wély, Bach, Halvorsen, Telemann, Bruhns e Silvestrini. L’Ensemble Berlin, nato nel 1999 per iniziativa di alcuni musicisti dei Berliner Philarmoniker, debutta al Landsberger Sommermusiken, rassegna musicale estiva che ospita alcune delle migliori formazioni tedesche ed europee. Dopo il vasto successo di pubblico e di critica, i musicisti decidono di esibirsi anche al di fuori del festival, iniziando una carriera che li porterà nei più prestigiosi festival e sale da concerto d’Europa con un repertorio che, vista l’eccellenza tecnica dei musicisti, spazia dalla musica da camera classica alla musica del barocco, passando attraverso i divertissements ottocenteschi. Bilgram, dopo gli studi in pianoforte ed organo all’Università di Musica di Monaco di Baviera, vince nel 1956 il primo premio al Concorso delle Università della Germania ed inizia ad esibirsi sia in Europa sia negli Stati Uniti ed Asia. Insegna organo e clavicembalo all’Università di Musica di Monaco di Baviera.con brani di Mozart, Bach, Clérambault, Pachelbel, Winteler, Balbastre e Felice Moretti (Padre Davide da Bergamo). Formatosi a Parigi, Marx vince una borsa di studi valevole per gli anni 1972-1975 , nel 1973 ottiene il 3° Premio al Concorso Internazionale d’Organo Johann Sebastian Bach a Bruges e nel 1976 consegue il Diploma di concertista, esibendosi quindi in diversi paesi europei, nelle Americhe, in Canada ed in Asia, ottenendo sempre plausi dalla critica per il suo virtuosismo, la fedeltà delle interpretazioni e l’espressività dei registri. Dal 1997 è Direttore artistico del Festival internazionale di musica sacra del Duomo di St. Blasien di cui dal 2011 è Organista titolare.dove si esibirà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Vivaldi”, diretta dal Maestro Roberto Berzero ed accompagnata dal giovane organista neo diplomato al Vivaldi Danilo Marenco con brani di Haendel, Bach, Puccini e Poulenc. Composta da oltre 50 elementi, l’Orchestra Sinfonica costituisce una delle espressioni più complete del suo genere, coniugando l’attività didattica con l’offerta di spettacoli di qualità ad un pubblico sempre più attento tra il Piemonte, la Liguria e la Toscana, con un repertorio comprendente la musica del Barocco, del Novecento e quella da camera. Berzero, docente di Musica corale e Direzione di Coro al Vivaldi, vi si diploma in pianoforte, ottenendo quello in Direzione di Coro e Musica corale al Verdi di Milano. Dirige il Coro di Voci bianche e l’Ensemble Giovani voci femminili del Vivaldi. Marenco, diplomatosi in Pianoforte, Organo e Composizione organistica al Vivaldi, ha partecipato a diversi masterclass e si è esibito in Italia (Torino, Genova) ed America (Athens), collaborando con orchestre e formazioni cameristiche.